Chiariello duro coi tifosi: “A chi prova a sfottermi su Fonseca ecco cosa dico…”

Duro post del giornalista Umberto Chiariello su twitter

Il giornalista Umberto Chiariello, dopo le parole che lo stesso spese sul tecnico della Roma, ha scritto un post sul suo profilo twitter:

“Agli imbecilli e ai cretinetti che provano a sfottermi su Fonseca, che ho lodato come allenatore “fatto” e non in progress (confermo la stima), inviterei piuttosto ad ammettere che avevo ragione a dire che la rosa del Napoli è superiore a quella della Roma che non ha cambi validi”.

