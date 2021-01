Calciomercato – Napoli, occhio a Sokratis: risolto il contratto con l’Arsenal

Sokratis Papastathopoulos non è più un giocatore dell’Arsenal

Il club londinese rende nota la risoluzione del contratto del giocatore Sokratis Papastathopoulos. Il difensore era un giocatore dei gunners dall’estate del 2018 ed è stato anche sedotto (e poi abbandonato) dal club di De Laurentiis. Si era parlato infatti insistentemente di Napoli, soprattutto in vista di quello che sarebbe potuto succedere in caso di cessione di Kalidou Koulibaly. Che possa tornare di moda il nome del calciatore greco ancora oggi dopo le prestazioni non positivissime di Rrahmani?

