Gattuso, il rinnovo non arriva per le clausole di De Laurentiis. Spunta una confessione fatta agli amici

Ciro Venerato, giornalista della redazione di RaiSport ed esperto di calciomercato, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, la radio ufficiale della SSC Napoli, per parlare, tra le altre, del rapporto Gattuso-De Laurentiis:

<<In questo momento c’è una crisi ideologica. Il mister crede nella stretta di mano, nel guardarsi negli occhi e nei patti tra uomini. Lo conosco bene e so che non accetterebbe mai le clausole di De Laurentiis ed è per questo motivo che al momento non firma. Non è un problema di soldi tant’è che agli amici Gattuso ha confessato: “Voglio essere l’allenatore del Napoli per tutta la vita ma non voglio esserne prigioniero”. L’allenatore non ha mai cercato un aumento di stipendio nonostante la Coppa Italia vinta>>.

