Napoli, Arek Milik diventa un peso. L’attaccante offerto anche all’Everton di Ancelotti

Arek Milik è oggi un peso per il Napoli di Gattuso: oltre al Tottenham, contatti anche con l’Everton dell’ex Ancelotti

In attesa di conoscere nuovi risvolti nella trattativa col Tottenham, anche altri club hanno chiesto notizie sul bomber Arek Milik. Nelle ultime ore, secondo quanto riportato dal portale calciomercato.it, la società azzurra ha avuto dei contatti con l’Everton dell’ex Carlo Ancelotti per comprenderne l’eventuale interesse. Per ora siamo sul piano dei sondaggi ma il giocatore è ben consapevole che sarà costretto a cercarsi una nuova squadra poichè il Napoli non intende proseguire il rapporto tecnico-professionale con lo stesso attaccante polacco.

