Nikola Maksimovic ai ferri corti con la società: lascerà sicuramente il Napoli

Nikola Makismovic sembra essere giunto al capolinea con la SSC Napoli

Il rapporto tra il Napoli e il difensore Nikola Makismovic sembra essere giunto al capolinea. E’ quanto riportato dal quotidiano Repubblica rimarcando la situazione del difensore in casa Napoli con il contratto, mai rinnovato, in scadenza nel giugno 2021:

“Il rinnovo del contratto non c’è stato e al momento i rapporti sono ai minimi termini tanto da non escludere neanche un’ultima stagione da separati in casa prima del divorzio ufficiale. Per questo motivo è stata bloccata la cessione in prestito di Luperto, conteso da Crotone e Genoa”.

