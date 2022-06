Calciomercato: il Bari punta Zerbin, la volontà del Napoli

Il futuro del giovane azzurro è ancora incerto

Alfredo Pedullà riferisce le ultime sul futuro in azzurro di Alessio Zerbin. Secondo l’esperto di mercato tra le squadre che hanno mostrato maggior interesse, c’è il Bari di Luigi De Laurentiis, neo-promosso in Serie B. Al momento l’intenzione del Napoli sarebbe di trattenere il giocatore almeno fino al ritiro di Dimaro e in seguito alle valutazioni di Spalletti individuare la strada migliore per permettere al ragazzo di crescere.

