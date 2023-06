Napoli stregato da Samardzic, è lui il prescelto per sostituire Zielinski in caso di addio

Napoli, Samardzic per sostituire Zielinski

Il Napoli punta forte sul centrocampista dell’Udinese Lazar Samardzic, che è in cima alla lista del club azzurro per sostituire Zielinski. Il polacco ha il contratto in scadenza a giugno 2024, come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport senza accordo a ribasso si punterà tutto sul bosniaco in forza ai friulani. Ecco quanto riporta il quotidiano:

“Uno che somigli a Zielinski non si cerca, ma un trequartista che sappia essere mezzala, largo a destra o a sinistra, nel caso da centrale, va individuato. L’identikit è stato tracciato: Lazar Samardzic (21 anni) a Udine ha incantato e al Napoli è sempre piaciuto.

Ne parlarono Giuntoli e gli uomini di Pozzo: quotazione shock, trenta milioni, ma è chiaro che poi ne avrebbero dovuto parlare i due presidenti, che sono amici. Samardzic è il giocatore che maggiormente evoca Zielinski, persino nella postura, e resta un profilo”.

