Napoli-Osimhen, ecco quando ci saranno novità

Il giornalista Raffaele Auriemma ha riportato le ultime sull’attaccante del Napoli Victor Osimhen attraverso il proprio account Twitter.

Tra le situazioni di mercato prioritarie per il Napoli c’è sicuramente quella relativa all’attaccante Victor Osimhen. Il club azzurro vorrebbe trattenere il giocatore per un altro anno, tuttavia in caso arrivasse una maxi offerta lo cederebbe subito. Quest’ultima dovrebbe però essere sui 150 milioni.

Secondo Raffaele Auriemma non passerà tanto tempo prima che arriverà qualche novità. Il giornalista fa sapere attraverso il proprio account Twitter che qualcosa accadrà prima della partenza del Napoli per il ritiro estivo.

“La situazione Osimhen è molto complessa e può succedere di tutto, che prolunghi con il Napoli fino al 2027 oppure che venga venduto per non meno di 150 milioni di euro. La verità si saprà prima che la squadra di Garcia parta per il ritiro di Dimaro.”

La situazione #Osimhen è molto complessa e può succedere di tutto, che prolunghi con il #napoli fino al 2027 oppure che venga venduto per non meno di 150 milioni di euro. La verità si saprà prima che la squadra di #Garcia parta per il ritiro di #Dimaro — Raffaele Auriemma (@RafAuriemma) June 28, 2023

