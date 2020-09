Ultim’ora – La Fiorentina prova la carta Cutrone per arrivare a Milik

Milik a Firenze e Cutrone a Napoli, è questa l’idea della Fiorentina di Commisso

Secondo l’edizione odierna de La Nazione, la Fiorentina avrebbe parlato con il Napoli per avere informazioni su Arek Milik. Nonostante il primo tentativo andato a vuoto, oggi la situazione è diversa, così come l’approccio del club di Commisso grazie alla possibile chiave Patrick Cutrone, il quale verrebbe spinto verso Napoli con la possibilità di giocare in Europa. Sarebbe fuori da ogni discorso Castrovilli.

