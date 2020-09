Calciomercato – Emerson Palimeri ha voglia di Italia: il Napoli tra le sue preferenze

Il nome nuovo circolato nelle ultime ore è quello di Emerson Palmieri, messo ormai fuorigioco dal Chelsea

Il nome nuovo circolato nelle ultime ore è quello di Emerson Palmieri, ormai messo fuorigioco dal Chelsea. Il giocatore vuole ritornare in Italia per non perdere la possibilità di giocare in nazionale e apre a tutte le squadre di prima fascia, Napoli compreso. Così come riportato dal portale calcionapoli24, l’apertura in ottica azzurra arriva più dal giocatore che dal club di De Laurentiis che prenderebbe il calciatore soltanto in prestito con diritto di riscatto mentre il Chelsea vorrebbe ottenere una cessione a titolo definitivo oppure un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Nell’ipotesi remota in cui gli inglesi accettassero le condizioni, il Napoli si farebbe carico di una parte dell’ingaggio: 1,3 milioni di euro. In tutti i casi, non si tratta di una trattativa semplice.

