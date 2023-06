Rudi Garcia: “Non vedo l’ora di giocare al Maradona: voglio fare una promessa ai tifosi”

Intervista Rudi Garcia

Ultime notizie – Rudi Garcia si presenta nella sua prima apparizione da tecnico del Napoli al Salone delle Feste del Museo e Real Bosco di Capodimonte. Il tecnico rivela le ambizioni per la prossima stagione in una intervista rilasciata ai canali ufficiali del club.

“Le prime sensazioni? Buone, già ho ricevuto una accoglienza calorosa, ringrazio i tifosi. Da quando sono arrivato in città ho visto bandiere e striscioni per festeggiare lo scudetto, devo dire che è una bella cosa: qua si parla di calcio, si mangia calcio, si vive calcio, è una cosa che mi piace tanto.

Giocare al Maradona? So che la tifoseria può incidere tanto, mettere pressione all’aversario e caricare i propri calciatori, è una cosa che non vedo l’ora di provare giocando in casa.

Suonare? In un’altra vita (ride, ndr). Il Napoli è una musica gioiosa, entusiasta, che ti dà voglia di ballare e fare gol.

Cosa conosco di Napoli città? In passato ho visitato Pompei e la costiera Amalfitana, Napoli non ancora perchè mi risultata complicato. Mi sono sempre detto che avrei voluto girare l’Italia, e anche vedere Napoli: pensavo di farlo tranquillamente, non da allenatore del Napoli. Sarà più complicato, ma voglio visitarla lo stesso e conoscere la città e la regione. Ci sono tante belle cose da fare, quando avremo fatto un bel lavoro per riposare andrò a passeggiare e visitare tutte queste cose.

Il napoletano? Non so ancora, ma sono sicuro che avrò una buona scuola.

Un saluto ai tifosi? Grazie per l’accoglienza, è stata una bella sorpresa e posso assicurare che darò il mio meglio e che farò di tutto per continuare a vedere i tifosi gioiosi”

