Bucchioni: “Offerta ha il profumo dell’addio, era già tutto deciso in estate”

Bucchioni sulla situazione Insigne

Il giornalista Enzo Bucchioni attraverso un editoriale apparso sul portale Tuttomercatoweb, ha espresso la sua opinione in merito al rinnovo di Lorenzo Insigne. Ecco quanto riportato:

“E’ dall’estate scorsa che il giocatore aveva capito la volontà della società, la freddezza del presidente De Laurentiis nei suoi confronti, già nel ritiro, aveva suscitato perplessità. In effetti s’è poi capito dall’offerta fatta per il rinnovo che non è di cinque milioni come era stato fatto trapelare, ma esattamente la metà di quello che guadagna oggi. Insigne, come ha rivelato il suo procuratore, per restare a Napoli dovrebbe tagliarsi lo stipendio a circa 2,5 milioni netti e l’offerta ha il profumo dell’addio”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Freccero ex dir. RAI 2 rivela: “De Laurentiis lavora sottotraccia, per creare un canale TV con Amazon”

Calciomercato Napoli – Rinnovo Insigne, arriva l’annuncio da Di Marzio

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ricerca: nuovo dispositivo biomedico per lesioni spinali