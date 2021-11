Calciomercato Napoli – Rinnovo Insigne, Di Marzio annuncia cosa accadrà

Calciomercato Napoli – Rinnovo Insigne, arriva l’annuncio da Di Marzio giornalista di Sky Sport che ha parlato della situazione del capitano azzurro e del mercato del Napoli in diretta a Radio Kiss Kiss durante la trasmissione Radio Goal. Ecco quanto ha fatto sapere

“ Insigne non rinnova al momento, anche se mi auspicherei altro per questa bella storia d’amore. Al momento non ci sono notizie e condizioni per trovare l’intesa sul rinnovo. Dall’America con l’MLS c’è il Toronto ma anche altre big che pensano a lui. Lui percepisce 5 milioni e tante squadre possono arrivare a quelle cifre, il Napoli offre molto meno con bonus difficilmente da raggiungere. Magari De Laurentiis torni alla carica con una nuova offerta nei prossimi mesi. Anguissa è stato un grande colpo, il Napoli può prendere un terzino se trova qualche occasione simile, ma il ritorno di Ghoulam è molto importante e può permettere al Napoli di non ritornare sul mercato in quel ruolo”.

