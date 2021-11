Mandava, l’agente: “Possibile partenza a gennaio, Osimhen gli parla sempre di Napoli”

L’agente di Mandava conferma il possibile addio al Lille a gennaio

L’agente di Mandava Manuel Thomas è intervenuto in diretta ai microfoni di Si Gonfia la Rete, dove ha parlato di un possibile trasferimento del suo assistito a gennaio. Ecco quanto dichiarato:

Abbiamo avuto diversi approcci con vari club ma il giocatore è al 100% concentrato sul Lille. Poi se ne parlerà. Per il momento ci sono stati approcci, quindi nulla di confermato, Reinildo non ha scelto la prossima squadra. Restare al Lille? Nel calcio non si può mai sapere ma per ora il contratto non è stato rinnovato. Le cose del calcio sono sempre in movimento, non c’è chiusura nei confronti del Lille.

Reinildo guarda le partite di molti campionati top tra cui quello italiano. Osimhen? Sono grandi amici, lui gli ha raccontato cose bellissime sul Napoli, si sta trovando molto bene. Mia opinione personale: considero Napoli perché ci ha giocato il Dio del calcio Maradona, il più grande di sempre. C’è un fascino particolare in questo club. Nel calcio tutto può succedere, potrebbe lasciare il Lille a gennaio ma dipenderà da determinate condizioni. L’unica certezza è che c’è un contratto con il Lille fino a fine stagione.”

