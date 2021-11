Di Marzio: “Il Napoli ha offerto 3,5 milioni a Lorenzo Insigne, situazione ferma”

Di Marzio svela l’offerta fatta dal Napoli a Lorenzo Insigne

L’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, attraverso le pagine del suo sito ufficiale, è tornato nuovamente a parlare delle cifre del rinnovo offerto dal Napoli a Lorenzo Insigne. Ecco quanto riportato:

“Una trattativa per il rinnovo che fatica a decollare, nonostante la centralità nel progetto azzurro di Luciano Spalletti. Il futuro di Lorenzo Insigne, in scadenza di contratto a giugno 2022 con il Napoli, è ancora tutto da decidere. Al momento la strada per il rinnovo tra Insigne e il Napoli è in salita: il club azzurro ha proposto un contratto da 3.5 milioni di euro più 1.5 di bonus difficili da raggiungere a stagione. Parte fissa, dunque, più bassa rispetto alla cifra che Insigne guadagna attualmente. Ecco perché tra le parti c’è una fase di standby e di fermezza sulle rispettive posizioni”.

