Mertens: “A Napoli sono felice, spero di rimanerci ancora a lungo”

Mertens sul suo rapporto con Napoli

L’attaccante del Napoli Dries Mertens, ha partecipato alla conferenza dal ritiro del Belgio dove ha parlato anche di Napoli. Ecco quanto riportato:

“Sono sempre stato felice, non è cambiato niente. Nn ho giocato molto a causa dell’infortunio e perché il Napoli ha fatto molto bene, ha quasi sempre vinto. Io sono il primo a dire di continuare così, finché siamo primi per me va bene. L’età e l’esperienza mi aiutano, ne ho parlato con il mister e ci rispettiamo. Sono molto felice a Napoli, spero di restare il più possibile. Quando non mi vorranno più, deciderò dove andare”.

