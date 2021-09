Ancelotti: “Tempo fa ero tifoso dell’Inter”

Le parole di mister Ancelotti nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match di Champions:

L’Inter ha la struttura dello scorso anno anche se un nuovo allenatore, l’ho studiata in questi giorni. Chiaro che ci piacerebbe controllare la partita e giocare bene, ci proveremo perché questa competizione è sempre importante per questo club. Per me la Champions League è speciale, ha significato sempre tanto anche quando l’ho vinta da calciatore. Ero tifoso dell’Inter ma poi ho cambiato per varie ragioni. Feci anche un provino prima di andare alla Roma. Mi ha sempre creato simpatia, il derby è sempre stato speciale e con molto rispetto”.

Ancora sull’Inter: “Hanno perso giocatori importanti e preso calciatori altrettanto forti, ma hanno nuove metodologie di lavoro. Quella di Simone Inzaghi è una squadra che gioca bene, sarà una partita aperta e speriamo di essere competitivi”.

Vinicius: “Lo tratto come tutti gli altri, gli chiedo di essere concentrato e focalizzato sul lavoro. Ora ha fiducia e sta bene fisicamente, magari i momenti brutti gli stanno dando ulteriore motivazione oggi”.

Gli obiettivi: “Voglio tornare a vincere col Real Madrid. Sono tornato anche per la gioia di andare ogni giorno a Valdebebas ad allenare la squadra. Questo club mi è entrato nel cuore”.