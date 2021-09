Adani: “La Juve ha la rosa migliore della Serie A, assurdo che non abbia un’idea di gioco”

L’opinionista si dice molto critico dell’operato di Max Allegri finora

Lele Adani, ex giocatore di Inter e Fiorentina ed ex commentatore Sky, parla alla “Bobo TV” del momento attuale della Juventus e di Massimiliano Allegri.

Queste le sue parole:

“La Juve ha la rosa più forte del campionato. Se sei la squadra più forte non puoi presentare questo tipo di partite. La squadra non può proporre un calcio di questo tipo. Non posso pensare che Allegri non abbia una proposta di gioco e non riesca a far giocare meglio la Juventus. E’ assurdo“.

