Vezzali: “Si sta lavorando per avere gli stadi pieni al 100%”

In Serie A gli impianti possono attualmente ospitare tifosi soltanto per il 50% della capienza totale

Valentina Vezzali, Sottosegretaria allo Sport, è intervenuta al Consiglio Nazionale del CONI e ha affrontato il tema della riapertura degli stadi al 100%.

Queste le sue parole:

“Mi sto impegnando per aumentare la capienza degli impianti sportivi. Il 35% di quelli al chiuso e il 50% per quelli all’aperto rappresentano solo un punto di partenza per arrivare il prima possibile a una capienza del 100%, ovviamente tenendo conto della situazione epidemiologica”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Cagliari, esonerato Leonardo Semplici: il comunicato del club

Faouzi Ghoulam, a Villa Stuart: l’esito degli accertamenti. Il comunicato

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Scuola: Cisl, alcuni ritardi, presidi nel limbo