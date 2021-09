Il collega de Il Corriere dello Sport Antonio Giordano ai microfoni di Canale 8.

Giordano rileva un dettaglio della mancata cessione di Koulibaly:

“De Laurentiis ha avuto la forza di rifiutare tutte le offerte che sono arrivate per i big, in particolare per Koulibaly. Il Manchester United era pronto a offrire 35 milioni di euro, ma il patron ha fatto sapere che per quella cifra Kalidou non si sarebbe mosso”.