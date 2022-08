Ndombele Napoli, è fatta! Le società si stanno scambiando i documenti

Ndombele Napoli, scambio di documenti in corso: confermato il giorno delle visite

Non ci sono più dubbi Tanguy Ndombele sarà un giocatore del Napoli. È adesso in corso lo scambio di documenti fra il club azzurro e il Tottenham, proprietario del cartellino.

Formula e cifre dell’operazione: il centrocampista francese arriverà in prestito con diritto di riscatto. Il Napoli pagherà 1 milione di euro, a cui si aggiungeranno 32,5 milioni nel caso in cui venisse esercitata l’opzione per il riscatto. Confermate le visite mediche per domani. A riferirlo è Sky Sport.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Simeone firmerà stasera con il Napoli, domani svolgerà il primo allenamento

Il Napoli sta chiudendo con il Sassuolo, l’arrivo di Raspadori è sempre più vicino

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Incendi: rogo nel Catanese, in azione elicotteri e Canadair