Europa League: Napoli a Leicester con Ospina, Koulibaly e Osimhen, arriva la deroga per la quarantena

Gli azzurri attendono solo la conferma ufficiale dalla Uefa

Buone notizie per il Napoli in vista dell’esordio in Europa League contro il Leicester. Il Corriere dello Sport riferisce che, in maniera ufficiosa, il Napoli potrà contare anche su Osimhen, Koulibaly e Ospina. Il club ora attende di ricevere la comunicazione ufficiale da parte dell’Uefa.

Questo è quanto si legge:

“Sul volo charter del Napoli potranno salire pure Osimhen, Ospina e Rrahmani. La squadra resterà in “ bolla” per tutta la durata del viaggio ed è questo il compromesso che ha convinto il governo inglese a concedere una deroga sulla quarantena ai tre azzurri considerati a rischio. Si attenua dunque l’emergenza per Spalletti”.

