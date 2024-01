Demascelli: “Conte al Napoli? Solo ad una condizione”

Demascelli su Conte al Napoli

La presenza allo Stadio Olimpico Grande Torino di Antonio Conte, che ha assistito alla vittoria dei granta per 3-0 contro il Napoli, sono tornate con prepotenza le voci su un suo possibile approdo sulla panchina azzurra. Il giornalista Tony Demascelli attraverso le pagine de Il Giornale, ha commentato i rumors legati all’ex Inter e Juventus. Ecco quanto riportato:

“Il crollo del Napoli non deve stupire, girava una brutta aria a Torino, in tribuna stava seduto Mazzarri, squalificato, ma soprattutto Conte, disoccupato. La settima sconfitta è il riassunto di scelte scriteriate del presidente e di responsabilità dei calciatori. La crisi aperta a luglio si concluderà quando De Laurentiis interverrà decisamente sul gruppo, il ritiro punitivo è roba folkloristica, Conte sarebbe un’ottima idea soltanto se il presidente si farà da parte consegnando la squadra a chi ha competenza e carisma”.

Fonte immagine in evidenza: flickr.com

