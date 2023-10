La Gazzetta dello Sport – Osimhen non batte più i rigori: svelato il motivo della sua scelta.

L’edizione odierna del quotidiano, ha spiegato il motivo per il quale, Victor Osimhen, si è defilato dal ruolo di rigorista: “Rigori? No, grazie. Da quando un suo errore dal dischetto – contro il Bologna – è finito sul profilo TikTok del Napoli, Victor Osimhen non ne vuole sapere di calciare i rigori. Da quel momento gli azzurri se ne sono visti assegnare tre. Il primo durante la sfida con l’Udinese, proprio il giorno seguente all’attacco di Roberto Calenda, agente del nigeriano, rivolto al club sempre via social. In quel caso, era stato Piotr Zielinski a trasformare dagli undici metri nonostante Rudi Garcia avesse fatto sapere dalla panchina che la battuta spettasse comunque all’attaccante.

Il secondo invece è stato concesso al termine della partita col Lecce e anche in quella circostanza Osimhen, che era già andato a segno, ha lasciato l’onere della realizzazione a Politano, che non ha sbagliato. Infine, c’è il penalty che gli azzurri hanno ottenuto contro il Real Madrid in Champions League, proprio dopo uno spunto del centravanti che ha visto un cross fermato da Nacho col braccio. Nemmeno il prestigio della serata ha fatto vacillare Osimhen, dal dischetto si è presentato ancora Zielinski che non ha fallito”.

Fonte foto: (da Football Pictures, via Getty Images) – Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, promossa la coppia difensiva Natan-Ostigard

UFFICIALE – Cambia l’arbitro di Juventus-Torino

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Federica Pellegrini mostra la sua “panza”. E il marito Matteo Giunta risponde con la sua