UFFICIALE – Cambia l’arbitro di Juventus-Torino

La sfida di campionato tra Juventus e Torino sarà diretto da Davide Massa della sezione di Imperia. Le designazioni arbitrali dell’ottava giornata di Serie A sono state rese note qualche giorno fa ed inizialmente il match era stato affidato ad Antonio Rapuano della sezione di Rimini. Nella giornata di oggi è arrivato il comunicato dell’AIA circa il suddetto cambiamento: il motivo avrebbe a che fare con ad un infortunio muscolare alla schiena del Direttore di gara.

Ecco quanto si legge:

“Italiana Arbitri comunica che l’arbitro Antonio Rapuano, inizialmente designato per la direzione della gara Juventus-Torino (in programma sabato 7 ottobre alle ore 18), sarà sostituito da Davide Massa. La modifica si è resa necessaria in seguito ad un infortunio muscolare alla schiena.”

