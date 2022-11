L’AVVERSARIO – Sarà Napoli-Empoli allo Stadio Maradona

Dopo l’ennesimo successo ottenuto contro l’Atalanta il Napoli di Luciano Spalletti si prepara ad affrontare l’Empoli di Aurelio Andreazzoli.

Il Napoli di Luciano Spalletti torna nel suo stadio del cuore per affrontare l’Empoli. In occasione della quattordicesima giornata di campionato gli azzurri saranno infatti allo Stadio Diego Armando Maradona per sfidare il club toscano. I partenopei stanno continuando a stupire gara dopo gara: due giorni fa hanno portato a casa altri tre punti preziosi contro l’Atalanta; la vittoria è coincisa con un netto distacco in classifica dai bergamaschi che fino a quel momento occupavano la seconda posizione. Diverso il percorso dell’Empoli che attualmente si trova in quattordicesima posizione con 14 punti; il club toscano ha collezionato fino ad ora solo 3 vittorie, uniti a 5 pareggi e 5 sconfitte.

L’Empoli in campo

Aurelio Andreazzoli deve far fronte a numerose assenze. La prima è quella di Mattia Destro che si è infortunato durante la sfida contro il Sassuolo ed è stato costretto ad uscire dal campo dopo pochi minuti. Un’altra assenza sarà quella di Koni De Winter. Il difensore si è infortunato durante la sfida contro l’Atalanta, riportando una lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro. Ecco la probabile formazione della squadra ospite:

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Henderson, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Satriano, Lammers.

Per quanto riguarda invece il Napoli oggi sarà una giornata decisiva per Khvicha Kvaratskhelia. L’attaccante georgiano è stato costretto a saltare la sfida di sabato ed oggi si deciderà se schierarlo o meno. Matteo Politano dovrebbe essere in vantaggio su Hirving Lozano. Infine Spalletti dovrebbe confermare Victor Osimhen, che gara dopo gara sta dimostrando di meritare una maglia da titolare. Ecco la probabile formazione dei padroni di casa:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Mario Rui; Ndombelé, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Raspadori.

I precedenti

Napoli e Lecce si sono sfidati in tutto 27 volte. L’Empoli è riuscito a vincere ben due volte contro il Napoli; d’altra parte gli azzurri non vincono da ben dieci turni infrasettimanali. L’ultima vittoria dei partenopei risale al 2018, quando si imposero in maniera piuttosto netta e vinsero 5-1. Per ricordare l’ultimo pareggio dobbiamo invece ricordare il mese di dicembre 2014. In quell’occasione la sfida terminò con il punteggio di 2-2.

L’arbitro chiamato a dirigere il match è Luca Pairetto della sezione di Torino. Tra il Napoli ed il direttore di gara ci sono stati sei incontri tra cui uno contro l’Empoli. Parliamo infatti proprio della vittoria per 5-1 menzionata in precedenza.

Maria Marinelli

Fonte foto: Instagram, @empoli_fc_official

