Repubblica – Allarme Kvaratskhelia, in dubbio anche la gara con l’Udinese.

Secondo il quotidiano, le condizioni di Kvaratskhelia sarebbero più serie del previsto. Difatti, scatta l’allarme in vista della sfida di sabato con l’Udinese, sempre al Maradona. Il giornale di sbilancia e conferma che la lombalgia acuta debba essere trattata con cautela ed essere vigili per non far affaticare ulteriormente il ragazzo. Dunque, non verrà rischiato neanche sabato se le cose non dovessero migliorare. Ulteriori aggiornamenti saranno dati nei prossimi giorni.

