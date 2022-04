Ultim’ora – Tegola per Pioli, si infortuna un big: lo stop

Tegola per Pioli si infortuna Zlatan Ibrahimovic: i tempi di recupero

Ultimissime notizie – Tegola per Pioli, da Milanello arriva ancora uno stop per infortunio di Zlatan Ibrahimovic che salterà ben 3 gare dei rossoneri, un’assenza pesante per la lotta scudetto.

Tegola per Pioli, infortunio Ibrahimovic: tempi di recupero

Infortunio quindi per Zlatan Ibrahimovic che salta le prossime tre gare del Milan. Lo riporta Peppe Di Stefano, inviato da Milanello, con queste parole:

“Zlatan Ibrahimovic dovrà fermarsi per almeno dieci giorni, un arco di tempo che diventa infinito visto che siamo agli sgoccioli e mancano poche partite. Per il sovraccarico al ginocchio di qualche giorno fa, per quell’infortunio avrà bisogni di un trattamento che farà a Milanello. Ma per cui avrà bisogno di almeno dieci giorni di stop. Salterà quindi la gara di venerdì contro il Genoa, salterà il derby di Coppa Italia di martedì contro l’Inter e con ogni probabilità salterà la partita contro la Lazio di Serie A, di cui non si conosce ancora se si giocherà in anticipo, o posticipo. Ibrahimovic non stava benissimo già da qualche giorno”.

