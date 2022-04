Impallomeni: “La Fiorentina ha distrutto il Napoli, Spalletti come un pugile suonato”

Impallomeni ha parlato a Maracanà, del KO del Napoli con la Fiorentina

Stefano Impallomeni giornalista ed ex calciatore ha parlato a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, del KO del Napoli con la Fiorentina. Di seguito le sue parole:

“Il treno di Spalletti? Sembra un regionale. E’ tutto molto incerto questo campionato, ma la vittoria della Fiorentina era nell’aria. Il pensiero è per Italiano. Fatta una partita straordinaria al Maradona. E’ stata una partita inedita, ho visto una Fiorentina che ha rischiato molto, propositiva, poi dal 65′ ha messo Ikonè e la voglia di vincere una partita preparata tutta la settimana ed è stata premiata. Blindassero Italiano, è l’allenatore del prossimo decennio in Italia”.

E’ cresciuta tanto la Fiorentina, lo dicono i numeri:

“Diamo i meriti a Italiano. E’ vero che il Napoli ha perso, che certi ko non sono un episodio, ma la Fiorentina ha distrutto sotto ogni aspetto il Napoli. Ha fatto la partita perfetta”.

Napoli, dopo il ko interno con la Viola è fuori dalla corsa Scudetto?

“No assolutamente. Se la giocherà. Certo, Napoli-Roma è da dentro o fuori. Se sbaglia anche con i giallorossi che fa? E’ obbligata a vincerle tutte ora il Napoli. Già adesso non lo vince, se lei le vince tutte e anche l’Inter. Spalletti è come un pugile suonato, ha preso una bella botta. E’ come maturata la sconfitta che fa male. E’ stata una lezione di Italiano”.

