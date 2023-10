Conte: “Allenare il Napoli mi piacerebbe ma in futuro e non in corsa: vi spiego”

Intervista Antonio Conte a Belve

Notizie calcio – Il tecnico Antonio Conte è stato ospite al programma della Rai ‘Belve’ condotto da Francesca Fagnani, dove ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo la possibilità di allenare il Napoli o la Roma. Il Corriere della Sera anticipa parte dell’intervista.

Fagnani chiede: «Le piacerebbe allenare Napoli o Roma?»

Conte confessa: «Sono due piazze che vorrei vivere per la passione che esprimono. Spero che un domani ci sia la possibilità di fare questa esperienza. Napoli? Non prendo squadre in corsa perché sono situazioni create prima. Quello di cui mi sono più pentito è quello alla Juventus dopo tre anni. Quando anche per le piccole cose vedi grandi problemi… Decisi di andar via».

Cosa avrebbe fatto al posto di Mancini? Conte: «Non voglio entrare nella sua vicenda ma le posso dire che stando ai giornali l’Arabia avrebbe fatto un’offerta a Mancini come ad altri e mi ci metto anche io».

A Mourinho una volta l’ex tecnico della Nazionale disse in tono minaccioso: «Vediamoci nel mio ufficio», Fagnani gliene chiede conto. E lui: «Io vengo dalla strada, non se lo dimentichi mai».

