Kvaratskhelia è tornato, con la Georgia siglate due reti in due gare

L’attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia è andato in gol per due volte in due gare con la maglia della Nazionale georgiana.

Durante la pausa del campionato, che ha lasciato spazio alle Nazionali, Khvicha Kvaratskhelia ha trovato il gol per due volte. Ciò rappresenta sicuramente una buona notizia per Rudi Garcia, che avrà certamente bisogno di lui per le prossime sfide considerando anche l’indisponibilità di Victor Osimhen.

Ecco quanto riportato da La Gazzetta dello Sport:

“È sicuramente la notizia migliore che Rudi Garcia potesse ricevere in questa tormentata pausa. Il georgiano sembra finalmente ritrovato, pronto per riprendere il Napoli sulle spalle e magari portarlo fuori dal momento delicato. Se lo augurano società e tifosi, ma intanto se lo sono goduti i connazionali georgiani: dopo la rete alla Thailandia in amichevole, che ha visto Khvicha riposarsi per un’ora in panchina, poi entrare e tornare al gol con la Georgia dopo lunga astinenza, Kvara ieri ha concesso il bis, con gol e assist nel 4-0 contro Cipro. E dopo la marcatura, ecco l’esultanza da arciere, pronto a scoccare la freccia per rimettere il Napoli in corsa per i grandi obiettivi.”

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Durissimo attacco di Corona a Spalletti: “Quello che ha fatto è gravissimo”

Caso Scommesse, Tonali ha chiesto di essere ascoltato

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Sampdoria, obiettivo 2026 per la ristrutturazione del debito