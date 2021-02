Capello su Napoli-Juve: “Manata di Chiellini? Non può saltare come come un pinguino”

L’ex bianconero dice la sua sull’episodio chiave di Napoli-Juve

Fabio Capello ha rilasciato un’intervista a La Stampa nella quale ha detto la sua su Napoli-Juve e sull’episodio che ha deciso la gara, ossia la manata di Giorgio Chiellini a Rrahmani. Le dichiarazioni dell’ex tecnico bianconero sono riportate nell’edizione odierna del quotidiano.

Queste le sue parole:

“Pirlo era partito con un concetto di calcio, poi ha giustamente adattato il gioco alle caratteristiche e al valore dei calciatori. La fase della sperimentazione, però, è passata, è costata il ritardo in campionato ma adesso le idee sono chiare. La sconfitta del San Paolo è stata determinata da un rigore provocato da una manata di Chiellini, oggi falli così si puniscono però non puoi saltare come un pinguino“

