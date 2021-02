Napoli, Mertens: svelata una possibile data per il suo ritorno in campo

Spunta una presunta data per il ritorno in campo dell’attaccante Belga

Il Corriere del Mezzogiorno nella sua edizione odierna svela una possibile data per il ritorno in campo di Dries Mertens. L’attaccante, tutt’ora in Belgio per la riabilitazione alla caviglia, dovrebbe tornare in Italia tra qualche giorno, più lunghi invece sarebbero i tempi per il suo ritorno sul campo

Questo e quanto scrive il quotidiano:

“Il Napoli ha bisogno di Mertens, out da sedici gare, che è ancora in Belgio per la riabilitazione alla caviglia sinistra e dovrebbe tornare all’inizio della prossima settimana. Sette delle dieci sconfitte stagionali e due pareggi sono arrivati senza di lui. La squadra ha subito dieci gol in più e segnato sei reti in meno rispetto alla prima parte della stagione. Il suo rientro in campo è previsto entro fine mese“.

