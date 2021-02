Napoli, allarme infortuni: problemi anche per Petagna, accertamenti in giornata

Rischia di allungarsi ulteriormente la lista degli indisponibili

Il Napoli sta vivendo un momento incredibilmente sfortunato per quanto riguarda le defezioni Tra infortuni e contagi da Covid-19 sono ben 8 gli indisponibili con Hirving Lozano e David Ospina che vanno ad unirsi a questa sfortunata lista. Dalle parti di Castel Volturno però preoccupano anche le condizioni di Andrea Petagna, il calciatore ex Spal non è al meglio, a riportarlo è l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Questo è quanto si legge:

“Giovedì, intanto, è già un altro giorno. Cioè, un’altra partita fondamentale: a Granada andrà in scena l’andata dei sedicesimi di Europa. Una sfida che il Napoli giocherà senza gli otto di cui sopra, ma con Meret e Insigne: le indagini post Juve hanno seminato serenità. Da valutare, invece, Petagna, ieri non al meglio: oggi toccherà a lui essere valutato. Con dita incrociate”.

