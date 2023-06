Napoli-Osimhen, giorni decisivi per il futuro dell’attaccante

L’edizione odierna del quotidiano Repubblica analizza la situazione relativa all’attaccante del Napoli Victor Osimhen.

Protagonista indiscusso dell’ultima stagione del Napoli, Victor Osimhen è di recente al centro di alcune voci di mercato. Sull’attaccante del Napoli ci sarebbero club molto importanti come il Bayern Monaco, Chelsea e Manchester United; dall’altra parte la Società partenopea vorrebbe trattenerlo almeno per la prossima stagione. Per tali ragioni questi giorni sarebbero decisivi per il futuro del giocatore.

Il quotidiano Repubblica ha riportato il punto della situazione sulla vicenda:

“Il gioiello più difficile da trattenere in cassaforte è Victor Osimhen, che per continuare la sua avventura con il Napoli dovrà per forza firmare un nuovo contratto: spostandone la scadenza al 2026. I suoi agenti sono in Italia e saranno giorni decisivi pure per il futuro del capocannoniere di A, che non resterebbe insensibile a una maxi offerta. Intanto il club azzurro segue Beto (Udinese). Sarà un’estate calda.”

