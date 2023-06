L’Empoli annuncia il rinnovo del Direttore sportivo Accardi

L’Empoli Football Club ha da poco annunciato il rinnovo di contratto del Direttore sportivo Pietro Accardi fino al 2026.

Il Direttore sportivo dell’Empoli Pietro Accardi, accostato di recente al Napoli come eventuale sostituto di Cristiano Giuntoli, ha rinnovato il suo contratto con il club toscano fino al 30 giugno 2026.

Di seguito la nota ufficiale della Società:

“Empoli Football Club è felice di annunciare di aver raggiunto l’accordo con il Direttore Sportivo Pietro Accardi per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2026.

“Siamo felici di proseguire il rapporto con il Direttore Accardi – ha dichiarato il Presidente azzurro Fabrizio Corsi –, di consolidare un percorso che va avanti da anni e dare continuità al lavoro svolto fino ad oggi. Abbiamo prolungato il contratto e soprattutto rinnovato la fiducia nei suoi confronti per quanto fatto per la nostra società. Il campionato scorso è appena terminato ma già dobbiamo pensare al futuro e programmare la prossima stagione, con la grande voglia e la grande determinazione di provare a raggiungere un risultato storico”.

“Ho deciso di rimanere e proseguire il percorso – ha aggiunto il Direttore Sportivo azzurro Pietro Accardi – perché abbiamo un appuntamento con la storia di questo club. Sappiamo che come ogni anno non sarà facile, ma faremo di tutto per raggiungere la terza salvezza consecutiva. Ringrazio il presidente per l’ennesima dimostrazione di fiducia nei miei confronti, adesso insieme pensiamo a programmare la nuova stagione e dare continuità a quanto fatto in questi anni”.”

✍️ 𝗣𝗿𝗼𝗹𝘂𝗻𝗴𝗮𝘁𝗼 𝗶𝗹 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝘁𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗗𝗶𝗿𝗲𝘁𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗦𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝘃𝗼 𝗣𝗶𝗲𝘁𝗿𝗼 𝗔𝗰𝗰𝗮𝗿𝗱𝗶 𝗳𝗶𝗻𝗼 𝗮𝗹 𝟯𝟬 𝗴𝗶𝘂𝗴𝗻𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟲 👉 https://t.co/0NsHj94DxM pic.twitter.com/PLOq9CUQWh — Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) June 10, 2023

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Anguissa chiaro sul futuro: “Ho un contratto, farò quello che decide il Napoli”

Ex agente di Galtier: “Al Napoli? È un grande amico, posso dire una cosa certa”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Oroscopo del giorno 10 Giugno 2023 a cura di Artemis