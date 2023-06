Radio Marte – Condò: “Giuntoli ha un accordo con la Juve, ma ha trascurato il peso decisionale di ADL”.

Paolo Condò, in diretta a Marte Sport Live, ha commentato la situazione in casa Napoli tra Giuntoli e De Laurentiis: “Situazione Giuntoli? De Laurentiis ha detto che il diesse ha ancora un anno di contratto: non gli fa piacere lasciarlo andare tra l’altro in un club concorrente come la Juventus, ma trattenerlo contro la sua volontà non sarebbe una mossa producente. Giuntoli ha già un accordo con la Juve ma ha trascurato il peso decisionale di De Laurentiis, che fa valere i contratti. De Laurentiis mira a posticipare questo passaggio di un anno. Non so quanto sarebbe anche economicamente giusto trattenerlo a Napoli, tenendolo comunque fermo o parzialmente non operativo. Forse anche all’interno della Juve ci sarà qualcuno che non lo vede di buon occhio: bisognerà capire se il presidente del Napoli deciderà di giocare contro la concorrenza e posticipare i piani della Juventus o meno”.

