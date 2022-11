Giuntoli guarda al futuro, Baldanzi e Samardzic nel mirino del ds azzurro

Giuntoli segue Baldanzi e Samardzic

Cristiano Giuntoli è al lavoro per i colpi del futuro, come riportato da Sport Mediaset il ds azzurro segue molto da vicino Baldanzi e Samardzic. Il primo, trequartista classe 2003, si è messo in luce in questo inizio di stagione con la maglia dell’Empoli. Proprio nel corso dell’ultimo turno di Serie A, ha trovato anche il primo goal in massima serie. Samardzic è il nuovo talento dell’Udinese, che per la cessione del suo talentuoso centrocampista chiede 20 milioni. Entrambi sono stati seguiti nell’ultimo fine settimana di campionato da alcuni scout azzurri, che avrebbero inviato relazioni molto positive. Possibile che a gennaio Giuntoli provi a definire le due operazioni, per poi posticipare l’arrivo a fine stagione.

