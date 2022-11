Napoli-Empoli: la probabile formazione degli azzurri, spazio a Raspadori

Jack Raspadori potrebbe scendere in campo dal primo minuto contro l’Empoli

La redazione di SkySport tenta di anticipare le mosse di Luciano Spalletti in vista della gara di domani contro l’Empoli. Confermato il 4-3-3 con Alex Meret tra i pali e linea difensiva guidata da Kim Min-jae che sarà affiancato da Ostigard. Sulle corsie esterne dovrebbe toccare a Giovanni Di Lorenzo e Mario Rui. A centrocampo confermati Lobotka e Anguissa, con Ndombele in vantaggio su Zielinski. In attacco, Osimhen con Politano e Raspadori.

Questo il probabile 11 azzurro:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim Min-jae, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Ndombele; Politano, Osimhen, Raspadori.

Fonte foto: Instagram @giacomo.raspadori

