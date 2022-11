Dalla Spagna, Juve in corsa per Jorginho: concorrenza al Barça.

Secondo il quotidiano spagnolo Sport.es, la Juventus starebbe pensando ad un raid per portare Jorginho in bianconero, in vista della prossima stagione. Sembrerebbe che il mese di gennaio possa essere decisivo per convincere il giocatore ad approdare in squadra. Il contratto con il Chelsea scadrà il 30 giugno e secondo il giornale, il Barcellona sarebbe già sulle tracce del centrocampista azzurro. Tuttavia l’entrata in scena dei bianconeri potrebbe mettere in difficoltà i blaugrana e cambiare le carte in tavola, visto che la Vecchia Signora ha a disposizione il Decreto Crescita, e in questo modo pagare uno stipendio più elevato all’ex Napoli.

Trattativa a gennaio

I due club fanno sul serio e si contendono Jorginho. L’idea sarebbe quella di accelerare quanto più possibile contando sul fatto che i Blues non intendono rinnovare il suo contratto, considerando l’ingaggio elevato. Ad oggi risulta improbabile che sia Juve che Barcellona possano permettersi il giocatore già a gennaio, con i due club che però inizieranno a negoziare nella sessione di mercato invernale, per cercare di portarlo in squadra a parametro zero.

