Calciomercato: Ounas, Petagna e Demme sul mercato, partiranno ad una sola condizione

Il club azzurro si priverà dei suoi giocatori in un solo caso

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato Sky Sport ha parlato del mercato in uscita del Napoli ai microfoni di Radio Marte.

Queste e sue parole:

“Demme, Ounas e Petagna andranno via solo con le giuste offerte. Su questi giocatori il Napoli ha fatto un grande investimento e non li svenderà, per di più non sono giocatori che hanno fallito una stagione. Ounas, inoltre, piace molto a Spalletti”.

