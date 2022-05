Mercato Napoli, parla Marchetti

Il centrocampista del Napoli sarebbe molto apprezzato dalla dirigenza azzurra. Ecco quanto dichiara Luca Marchetti ai microfoni di Marte Sport Live:

“Dani Ceballos del Real Madrid può rientrare nella trattativa per Fabian Ruiz? Sì, piace, ma dipende da quanto costa in termini di stipendio. Non è un problema di cartellino, di valutazione: bisogna capire quanto penserebbe di guadagnare il giocatore in una piazza come Napoli”.