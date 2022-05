De Laurentiis: “Prima di me vinti solo due Scudetti, se ragionassi da tifoso…”

Le parole del presidente del Napoli

Il Corriere del Mezzogiorno riporta le parole del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis agli studenti dell’Istituto Giordani di Caserta.

Queste le sue parole:

“Chi di voi ha visto Real Madrid – Manchester City ieri sera? È stata bella vero? Lì in mezzo c’era un pezzo di Napoli, Carlo Ancelotti. In fondo noi napoletani siamo strani: siamo bravi a fare critica ma non anche autocritica. Ancelotti vince, e lo sa fare bene, da allenatore di squadre con top player. Se avessi seguito solo il mio istinto di tifoso saremmo falliti ogni anno. Invece io devo fare impresa.

Il mio pensiero fisso è: come faccio a fare impresa in modo diverso rispetto a quelli che mi hanno preceduto e in tanti anni hanno vinto solo due scudetti? Sono trascorsi 18 anni, i bilanci sono sempre stati in positivo e siamo in Europa da 13 anni consecutivi. E mi dite cosa ha vinto il Psg in tutti questi anni se non solo il campionato francese? Il Chelsea di Abramovich è stato stimato 6,5 miliardi di euro ma quanti campionati ha vinto ultimamente? Rinnovo di Mertens? Ne parleremo a fine stagione”

