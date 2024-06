Corriere della Sera – Conte ha suggerito Chiesa: Manna incontrerà l’agente del giocatore

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul futuro di Federico Chiesa. Il giocatore non è più una pedina fondamentale all’interno del gioco bianconero, ragion per cui, è libero di trovarsi un’altra destinazione. Il suo contratto è in scadenza nel 2025 e guadagna 5 milioni annui. L’agente, Ramadani, è in contatto con due squadre di Serie A, che vorrebbero provare ad affondare il colpo.

Tra tutte, Ramadani è atteso a Trigoria per incontrare Ghisolfi, intenzionato ad accontentare le richieste di De Rossi, il quale ha un forte interesse per il bianconero. Tuttavia, prima di trovare l’accordo finale con i capitolini, che faranno cassa cedendo le pedine di esubero, l’agente incontrerà anche Giovanni Manna. Il ds del Napoli è pronto ad accontentare le richieste di Conte e farà un’offerta appetibile per cercare di convincere il giocatore.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

