La Gazzetta dello Sport – Osimhen, clausola troppo alta: al momento nessuna offerta

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulla partenza di Victor Osimhen. Per il nigeriano, al momento, non è arrivata nessun’offerta, perché il prezzo della clausola è decisamente troppo alto: “Il nigeriano prima di Natale ha rinnovato il suo accordo che scadeva nel 2025 di un altro anno, a cifre folli per una società come il Napoli: 10 milioni netti a stagione.

Nell’accordo è stata inserita una clausola rescissoria da 130 milioni, che doveva essere una polizza assicurativa per De Laurentiis ma che invece si sta rivelando un ostacolo nella programmazione del futuro. Nessuno, al momento, sembra disposto a investire una cifra così alta per Victor, che sogna la Premier ma che – più facilmente – potrebbe finire al Psg o in Arabia Saudita, da dove un anno fa arrivò un’offerta da 150 milioni dall’Al Hilal”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

La Juventus annuncia ufficialmente l’arrivo di Giuseppe Pompilio: il comunicato

Morabito: “Il Napoli ha bloccato Gimenez, ma è tutto condizionato a Osimhen”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi