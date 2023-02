Eintracht Francoforte-Napoli, la gara verrà trasmessa in chiaro su Canale 5

Eintracht Francoforte-Napoli in chiaro su Canale 5

La gara valevole per l’andata degli ottavi di finale della Champions League tra Napoli ed Eintracht di Francoforte, sarà trasmessa in chiaro su Canale 5. Mediaset ha scelto di puntare sul match degli azzurri, che sarà affidato alla telecronaca di Riccardo Trevisani e il commento tecnico di Roberto Cravero. A seguire ci sarà Alberto Brandi con il consueto appuntamento con Diretta Champions, dove si commenterà l’intera giornata disputata. L’inizio di Eintracht Francoforte-Napoli è fissato per le ore 21:00.

Fonte immagine in evidenza: flikr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Web App di ForzAzzurri.net: ecco come installarla

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Scontri a liceo Firenze, in centinaia riuniti davanti scuola