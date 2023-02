Glasner: “Napoli anti-italiano, ha pressing e contro-pressing. Faremo di tutto per vincere”

Conferenza stampa di Oliver Glasner per Eintracht Francoforte-Napoli

Oliver Glasner tecnico dell’Eintracht Francoforte ha parlato in conferenza stampa in vista del Napoli, sfida valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Ad affiancarlo il fantasista Mario Götze. Le parole di Glasner

“Ci aspetta una partita straordinaria. Il nostro obiettivo è chiaro: andare avanti! Entrambi i club hanno squadre molto buone e stabili. Il tutto esaurito, l’atmosfera fantastica, due squadre in ottima forma: è così che dovrebbe sempre essere”.

Che caratteristiche ha il Napoli? “Il Napoli è anti-italiano. Hanno di gran lunga la massima intensità, giocano in modo molto aggressivo senza la palla, con un pressing alto e contro-pressing incredibilmente intenso. Lo sappiamo e ci siamo preparati per questo. Kvaratskhelia e Osimhen sono ovviamente forti, ma il Napoli non può ridursi solo alla fase offensiva. Hanno un ottimo equilibrio e subiscono pochi gol. Hanno giocato una fase a gironi eccezionalmente buona”.

Gotze sulla difficoltà del match: “Abbiamo imparato molto come squadra nella fase a gironi e ci siamo meritati queste due partite. Sappiamo quanto diventa difficile a questo livello. Esperienza? L’esperienza è importante, ma alla fine è il momento e il nostro rendimento che conta”.

Glasner sulle condizioni di Rode: “Si è allenato individualmente oggi e sarà in squadra, se non succede altro. Ma non giocherà dall’inizio”.

Gotze sul rendimento casalingo: “Possiamo aspettarci una partita clamorosamente buona in casa. Non vedevamo l’ora degli ottavi di finale anche per la grande atmosfera”.

Glasner ancora sulla tipologia di gioco del Napoli: “Conosciamo il 4-3-3 del Napoli e hanno dimostrato di poter essere compatti e pericolosi allo stesso tempo. È importante agire all’unisono senza palla e allo stesso tempo tenere impegnato l’avversario sulla difensiva”.

Caricare la squadra? “Avevamo pensato di dare un contributo emotivo ai giocatori, ma non l’abbiamo fatto. I ragazzi sono già caldi come le patatine fritte. Sono già motivati ed il nostro lavoro è fare di tutto per vincere”.

