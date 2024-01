Le pagelle di Mazzocchi: “Voglia matta che in 4 minuti si trasforma in un istante di follia”

L’esordio di Pasquale Mazzocchi con il Napoli, non è stato decisamente uno dei migliori. La partita del debutto rimarrà impressa nella sua mente, sicuramente non per una performance memorabile in positivo, ma per ben altro. I quotidiani hanno dato il loro parere sulla sua espulsione, a causa di un fallo senza senso ai danni di Lazaro.

Pioggia di 3 per l’ex Salernitana

Corriere dello Sport: “Ha una voglia matta che non controlla, e dopo 4 minuti si trasforma in un istante di follia”.

La Gazzetta dello Sport: “Fallaccio incomprensibile (…) Chiude la partita”.

