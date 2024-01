Mazzarri non pensa alle dimissioni, è convinto di avere in mano il polso della situazione

Mazzarri, niente dimissioni

Il tonfo esterno del Napoli per 3-0 contro il Torino, ha fatto si che si diffondessero alcune voci nella serata di ieri riguardo le possibili dimissioni di Walter Mazzarri. Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, pare che non ci sia nessuna possibilità che ciò accada. Ecco quanto riporta il quotidiano:

“Inevitabilmente il discorso è caduto anche sulla posizione di Walter Mazzarri. Il tecnico non è riuscito a dare la scossa che avrebbe voluto e che tutto l’ambiente si sarebbe aspettato. Il diesse azzurro, però, ha blindato la posizione del tecnico in maniera perentoria. «L’allenatore gode della massima fiducia della società e della squadra – ha tuonato – Non c’è nessuna riflessione in corso riguardo la sua posizione». In serata erano anche circolate voci di una possibile decisione drastica da parte dello stesso Mazzarri che avrebbe pensato alle dimissioni. Niente di tutto questo. Il tecnico evidentemente è convinto di avere in mano il polso della situazione all’interno dello spogliatoio ed intende andare avanti per la sua strada, provando anche a beneficiare di qualche rinforzo dal mercato di riparazione”.

Fonte immagine in evidenza: flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Meluso: “Dobbiamo prenderci le nostre responsabilità. Da domani decideremo”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Elisabetta Canalis e Cimpeanu, arriva la prima foto insieme