La Gazzetta dello Sport – Dragusin non può essere un obiettivo concreto: costa troppo

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’interesse del Napoli per Radu Dragusin. Il difensore del Genoa, sembrerebbe essere un obiettivo di “lusso”, dettaglio che allontana De Laurentiis. Inoltre, il pressing del Tottenham rende l’obiettivo ancora più inarrivabile: “Il problema è che la caccia al difensore è tornata in altomare: Radu Dragusin, infatti, sembra destinato al Tottenham dopo il rilancio da oltre 25 milioni di euro degli Spurs. Cifra che il Napoli non può permettersi per un difensore e che aveva spinto il club a provare a inserire i cartellini di Ostigard e Zanoli.

Ma al Genoa preferiscono il cash, da reinvestire e da girare (il 20%) alla Juve, come da vecchi accordi. Dragusin aveva le caratteristiche perfette sia per giocare a 4 sia a tre, come fa ora al Genoa. Ma salvo clamorosi colpi di scena, sarà Londra la sua prossima città”.

